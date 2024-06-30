BOTAŞ İsrail'e petrol ihraç edildiği iddialarını yalanladı
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 19:58, Son Güncelleme : 30 Haziran 2024 20:00
Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, "BOTAŞ tarafından İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. BOTAŞ'ın ham petrolün satışı ve ticaretine ilişkin herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.