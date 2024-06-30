İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı
Polonya'dan havalanan İsrail merkezli El Al havayolu şirketine ait bir uçak Antalya'ya acil iniş yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 20:09, Son Güncelleme : 30 Haziran 2024 20:09
Diplomatik kaynaklar, Antalya'ya iniş yapan El Al uçağına ilişkin, "Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi" ifadelerini kullandı.
İsrail medyasındaki bazı haberlerde, Varşova'dan Tel Aviv'e giden hava yolu şirketinin İsrail merkezli olması nedeniyle uçağa yakıt sağlanmasının Antalya Havalimanı görevlileri tarafından reddedildiği iddia edilmişti.