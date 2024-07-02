MEB Personeline Ödül Verilirken Hangi Belgeler Değerlendirmeye Alınmaz?
okulum temiz, sıfır atık ve yeşil bayrak belgelerinin; Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair Yönergesi ekinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinden Üstün Başarı Belgesi Alanları Değerlendirme Formunun Ek-4, "Mesleği ile İlgili Faaliyetleri, Olağanüstü Gayret ve Çalışmaları ile Diğer Hususlar"ın puanlandığı (Ç) bendinde puanlanıp puanlanamayacağı sorusunu MEB Personel Genel Müdürlüğü Antalya Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne mail yoluyla cevapladı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 14:00, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 08:52
MEB Personel Genel Müdürlüğü Antalya Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne mail yoluyla verdiği cevapta "Okulum temiz, sıfır atık ve yeşil bayrak belgelerinin ödül sürecinde kullanılamayacağı hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim" açıklamalarına yer vererek ödül verilmesi değerlendirme sürecinde okulum temiz, sıfır atık ve yeşil bayrak belgelerinin değerlendirmede dikkate alınamayacağını bildirdi.
İşte o yazı ve e-mail;
Ahmet KANDEMİR