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MEB, amacı dışında faaliyet gösteren kurumların kapatılacağını bildirdi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 25.06.2024 tarih ve 104923036 sayılı yazılarıyla; Her öğrenim seviyesine ve gerek sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gerekse akademik çalışmalar için Özel Öğretim Kurumları Kanun kapsamında uygun kurum türleri tanımlandığından, kurumların kurum açma izinleri doğrultusunda faaliyet göstermeleri, kursiyer kayıtlarını buna göre yapmaları ve farklı bir kurum türünde faaliyet göstermek isteyenlerin gerekli şartları yerine getirerek dönüşmeleri, aksi durumda kurum açma iznini amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların Bakanlığımızca iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgi 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri doğrultusunda iptal edileceği ile ilgili gerekli bilgilendirmenin Valiliklerce yapılması talimatını verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 00:10, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 08:51
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MEB, amacı dışında faaliyet gösteren kurumların kapatılacağını bildirdi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 25.06.2024 tarih ve 104923036 sayılı yazılarında aşagıdaki açıklamalarda bulunuldu.

"Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42'nci maddesine ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 17'nci maddesine göre ülkemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesi gerekmekte olup; resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri Bakanlığımızın denetimine tabidir. Bununla birlikte 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 2'nci maddesinde özel öğretim kurum türleri ve bu kurumlar tarafından verilebilecek eğitim faaliyetleri belirlenmiştir.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 7'nci maddesinin birinci fıkrasında "Kurum açma izni verilen kuramlardan iki yıl içerisinde faaliyete başlamayan, faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla izinsiz ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kuramların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir." hükmü yer almaktadır. Mevzubahis hükümde yer alan "söz konusu izni amacı dışında kullanma" ifadesi 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 2'nci maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4'üncü maddesininin birinci fıkrası kapsamında Bakanlığımızdan kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların, kurum açma izninde belirlenen eğitim öğretim faaliyetleri dışında bir faaliyet yürütmeleri anlamını taşımaktadır.

Yine 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde çeşitli kurslar "Kişilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek, isteklerine göre serbest zamanlarını değerlendirmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumları" şeklinde, özel öğretim kursları ise "Kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği bir bilim grubunda eğitim veren kurumları" şeklinde tanımlanmış olup; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde özel öğretim kurslarının ortaöğretim seviyesindeki kişilere hizmet vereceği belirlenmiştir.

Ayrıca 16/2/2024 tarihli ve 32462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri adı ile yeni bir kurum türü tanımlanmıştır. Bu kurumlar ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapıldığı özel öğretim kurumları olarak faaliyet göstermektedirler. Ancak Bakanlığımız iletişim kanallarından edinilen bilgiye göre bazı kişisel gelişim kurslarının kurum açma izninde bulunmayan programlarda ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyesindeki kişilere hizmet verdiği, özel öğretim kurslarında ise ortaöğretim seviyesi dışındaki kişilere hizmet verildiği ve sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinin faaliyetlerine benzer faaliyetler yürüttükleri anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılanlardan özetle; Bakanlığımızca her öğrenim seviyesine ve gerek sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gerekse akademik çalışmalar için 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanun kapsamında uygun kurum türleri tanımlandığından, kurumların kurum açma izinleri doğrultusunda faaliyet göstermeleri, kursiyer kayıtlarını buna göre yapmaları ve farklı bir kurum türünde faaliyet göstermek isteyenlerin gerekli şartları yerine getirerek dönüşmeleri, aksi durumda kurum açma iznini amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların Bakanlığımızca iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri doğrultusunda iptal edileceği ile ilgili gerekli bilgilendirmenin Valiliğinizce yapılması gerekmektedir."

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

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