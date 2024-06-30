Bakan Bayraktar'dan elektrik zammı açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) geçtiğimiz günlerde, elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanal 7'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, elektrik tarifesinde yapılan fiyat değişikliğine değinerek, fiyat artışlarında pandemi sonrası emtia ve enerjide fiyat artışının rolü olduğunu kaydetti.

Benzin fiyatları neden yüksek?

Emtiadan kaynaklı fiyatlar üzerinde baskı olduğuna işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaman zaman soruluyor niye benzin fiyatları Türkiye'de düşmüyor? Çünkü bir başka değişken daha var ürünlerimizde. Yani döviz fiyatı da önemli. Ama biz özellikle pandemi sürecinden başlayarak vatandaşlarımıza bir destek programı uyguladık. Yani vatandaşlarımızın bundan en az etkilenmesi için elimizde ne kadar imkan varsa bunları sunacak şekilde bir fiyatlama içerisinde olduk. Yüzde 38'lik bir elektrik fiyat değişikliği var ama doğal gazda 293 milyar lira, elektrikte ise yaklaşık 291 milyar liralık devletin bir desteği var. Toplamda 20 milyar dolara yakın bir paradan bahsediyoruz. Temmuzdaki düzenlemeyi yapmasaydık toplamda oluşacak destek miktarı 584 milyar lira. Hala bugün fiyat artışlarına rağmen 1000 liralık faturada 600 lirasını devlet destek olarak karşılıyor. Doğal gazda 700 lirasını devletimiz karşılıyor. İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımıza ne yapabilirsek bunu yapmaya gayret ediyoruz."

Elektrik zammı 1 Temmuz'da geçerli olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurmuştu.

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu.

Yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı bildirilmişti.