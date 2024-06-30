Aksaray'ın Lavanta bahçesi ziyaretçileriyle buluştu

Aksaray Belediyesi tarafından oluşturulan lavanta Bahçesi protokol ve vatandaşların katılımıyla açıldı. 20 bin metrekarelik alana kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilere unutulmaz bir doğa deneyimi yaşatırken, açılış etkinliği de büyük bir coşkuya sahne oldu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer açılış töreninde yaptığı konuşmada, lavanta bahçesinin doğal güzelliklerin bir araya geldiği bir mekan olmanın ötesinde, şehre ekonomik ve turistik katkılar sağlayacağını söyledi. Lavanta bahçesinin Aksaray'ın yeşil dokusunu güçlendireceğini ve bölgeye olan ilgiyi artıracağını belirten Evren, "Bugün Aksaray Belediyesi olarak daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz lavanta bahçemizin açılışını gerçekleştirdik. Tıbbi aromatik bitkiler çerçevesinde lavanta bitkisini burada üretiyoruz. Hemşerilerimize görsel bir ziyafet hazırlıyoruz. Aynı zamanda ekonomik değer açısından da nasıl değerlendirilecekse de o şekilde hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Gerçekten hemşerilerimizin bu noktadaki heyecanları bizi bu tarz çalışmalara daha fazla teşvik ve motive ediyor. Vatandaşlarımızın toprakla, doğayla, bitkiyle tarımsal faaliyetlerle kısmen de olsa böyle beraber işyeri olması bizi de mutlu ediyor. İnşallah açık olduğu sürece lavanta bahçemiz Aksaraylı hemşerilerimizin ziyaretine açık olacak. Onlarda buradan ziyadesi ile keyif alacaklar" dedi.

Vatandaşlar ise lavanta bahçesinin çok güzel ve insana huzur verdiğini belirterek herkesin gelip görmesi gerektiğini belirterek Aksaray Belediyesine teşekkür ettiler. Açılışa Milletvekili Cengiz Aydoğdu, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, İl Genel Meclisi Başkanı Latif Ağır, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koçaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muammer Gür ve çok sayıda vatandaş katıldı.