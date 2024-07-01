1 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile yapacağı son 16 turu maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Mert Müldür Leipzig Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Trakya Üniversiteler Birliği 23. Üst Kurul Toplantısı'na ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senato Toplantısı'na iştirak edecek.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Teknolojinin Lider 100leri Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davayı takip edecek, İzmir'in Selçuk ilçesindeki orman yangınından zarar görenlere geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak, Didim-Bodrum arasındaki deniz otobüsü seferinin başlangıcı için düzenlenecek törene katılacak.

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