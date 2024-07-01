1 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları
1 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davayı takip edecek, İzmir'in Selçuk ilçesindeki orman yangınından zarar görenlere geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak, Didim-Bodrum arasındaki deniz otobüsü seferinin başlangıcı için düzenlenecek törene katılacak.
(Ankara/09.00 İzmir/13.45/Aydın/15.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Teknolojinin Lider 100leri Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/19.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde 2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları açılış programına katılacak.
(Samsun/10.30)
2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Trakya Üniversiteler Birliği 23. Üst Kurul Toplantısı'na ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senato Toplantısı'na iştirak edecek.
(Balıkesir/14.00/16.00)
SPOR
1- Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda Fransa-Belçika ve Portekiz-Slovenya maçları yapılacak.
(Düsseldorf/19.00/Frankfurt/22.00)
2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile yapacağı son 16 turu maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Mert Müldür Leipzig Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.
(Barsinghausen/11.00/Leipzig/21.00)
3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları 1. tur mücadelesiyle başlayacak.
(Londra)