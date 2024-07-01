Bursa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 09:10, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:10
Yeni çevre yolu Sansarak bağlantı yolunda S.B. (64) yönetimindeki 54 AKG 533 plakalı otomobil, bisiklet süren K.A'ya (10) çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan K.A, kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.