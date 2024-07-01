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Kaskoda dayatma! Bankadan kaçış yok, istedikleri fiyatı veriyorlar

Kredi ile alınan araçlarda kasko poliçelerini bankadan yaptırma mecburiyeti tüketiciyi isyan noktasına getirdi. Bazı bankalar, taşıt kredisi alan müşterilerini, yüzde 30 daha yüksek rakamla kendilerinden kasko yapmaya zorluyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 07:50, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 07:46
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Kaskoda dayatma! Bankadan kaçış yok, istedikleri fiyatı veriyorlar

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre Kredi ile alınan otomobillerde kasko poliçelerini bankadan yaptırma zorunluluğu tüketiciyi isyan ettiriyor. Bazı bankalar otomobil kredisi verdikleri müşterilerinin kasko poliçelerini kendileri kesmek için şartlar getiriyor.

Tüketici dışarıdan fiyat almak istediğinde ise 'kredi vermeyiz' tehdidinde bulunuyor. Dışarıdan 18 bin liraya yapılabilecek olan kasko poliçesini 24 bin liradan kesiyorlar. Poliçenin yenileme döneminde ise, müşteriye haber vermeden poliçeyi yenileyerek kredi kartı veya hesaptan çekim işlemine başlıyor.

Vatandaşlar yapılan uygulamanın serbest piyasa şartlarına uymadığını belirterek, zorunlu kasko uygulaması yapan bankaların denetlenmesini talep ediyor. Geçen yıl bir bankadan otomobil kredisi kullanan Hüseyin Yörür, bankanın krediyi kullandırması için kasko poliçesini zorunlu tuttuğunu belirterek "O dönem 2023 model aracım için geçen yıl banka benden 19 bin lira kasko poliçe ücreti aldı. O dönemde farklı sigorta şirketlerinden daha uygun teklifler almıştım. Ancak banka poliçeyi mecbur tuttu ve yaptırdık. Yenileme dönemi geldiğinde kendi isteğimle farklı bir sigorta şirketinden yaptıracağımı kendilerine ilettim. Ama bunu kabul etmediler. 'Krediyi geri çağırırız' gibi bir tutum sergilediler. Bu kez de 22 bin lira ücret çıkardılar. Başka bir sigorta şirketi ise aracımın kasko poliçesi için 15 bin lira teklif verdi" dedi.

TÜKETİCİ ŞİRKET SEÇMEKTE ÖZGÜR

Konuyla ilgili tüketici derneklerinden yapılan açıklamada "Sigorta poliçelerinde serbest piyasa kuralları geçerli olması nedeniyle, tüketiciler istedikleri acente ve şirketten kasko yaptırma özgürlüğüne sahiptir. Aksi durumlarda mahkemeye başvurma hakları vardır" denildi. Hukukçular ise "Bankalar kredi kullandırdığı aracın başına gelebilecek hasar durumlarında kendilerini garantiye almak adına kasko poliçesini zorunlu tutuyor. Bu yasal bir durum. Ancak 'benden yaptıracaksın' diye bir zorunlulukta bulunamazlar. Tüketici bunu kabul etmeyip, istediği ve uygun gördüğü acenteden poliçesini kestirip bankaya mail yoluyla ya da elden ulaştırabilir" diyor.

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