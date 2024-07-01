Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 304,60 puan azalırken toplam işlem hacmi 99 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,26, holding endeksi yüzde 2,84 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken en çok kaybettiren yüzde 5,59 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini kaydederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.