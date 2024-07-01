Altının kilogram fiyatı 2 milyon 485 bin 900 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 439 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 485 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 485 bin 900 lira oldu. Cuma günü standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 490 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 601 milyon 185 bin 85,96 lira, işlem miktarı ise 648,30 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 642 milyon 827 bin 408,89 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: