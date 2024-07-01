Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması

Habertürk'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de asgari ücretin düşük olmadığını iddia etti ve asgari ücrete ve emekli aylığına zam istemenin popülizm olduğunu söyledi.

Türk-İş'in verilerine göre, mayıs ayında Türkiye'de açlık sınırı 18 bin 969 TL, yoksulluk sınırı ise 61 bin 788 TL seviyesinde. Asgari ücret ise 17 bin TL seviyesinde.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

* Ne dün, ne bugün, ne de yarın, emeklimizi, çalışanımızı enflasyona ezdirmedik. Büyümeden herkese pay vereceğiz.

* Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak..

* Endonezya'ya, Filipinlere, Tayland'a bakın. Brezilya, Meksika, Şili ile karşılaştırın. Avrupa'da Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Macaristan gibi AB üyesi ülkelerle karşılaştırın. Polonya hariç Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. .

* Türkiye'de asgari ücret düşük değildir.

* Bu konunun istismarı popülizm içeriyor. Popülizmin Türkiye'yi nereye getirdiğini gördük.