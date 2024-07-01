Dolar 32,69 TL'ye geriledi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, günü 32,69 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 17:36, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 17:37
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|32,8160
|32,8170
|32,6920
|32,6930
|Avro
|35,1210
|35,1220
|35,1690
|35,1700
|Sterlin
|41,4500
|41,4710
|41,4350
|41,4590
|İsviçre frangı
|36,4810
|36,4840
|36,2310
|36,2450
|ANKARA
|ABD doları
|32,7860
|32,8660
|32,6620
|32,7420
|Avro
|35,0810
|35,1610
|35,1290
|35,2090
|Sterlin
|41,3900
|41,6000
|41,3750
|41,5850