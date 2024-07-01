Dolar 32,69 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 32,8160 32,8170 32,6920 32,6930 Avro 35,1210 35,1220 35,1690 35,1700 Sterlin 41,4500 41,4710 41,4350 41,4590 İsviçre frangı 36,4810 36,4840 36,2310 36,2450 ANKARA ABD doları 32,7860 32,8660 32,6620 32,7420 Avro 35,0810 35,1610 35,1290 35,2090 Sterlin 41,3900 41,6000 41,3750 41,5850