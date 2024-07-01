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Dolar 32,69 TL'ye geriledi

Haftaya düşüşle başlayan dolar, günü 32,69 TL'ye gerileyerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 17:36, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 17:37
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Dolar 32,69 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları32,816032,817032,692032,6930
Avro35,121035,122035,169035,1700
Sterlin41,450041,471041,435041,4590
İsviçre frangı36,481036,484036,231036,2450
ANKARA
ABD doları32,786032,866032,662032,7420
Avro35,081035,161035,129035,2090
Sterlin41,390041,600041,375041,5850

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