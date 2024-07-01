Memur ve emeklinin maaş zammı bu hafta netleşecek

Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili.

5 aylık verilere göre, memur ve emeklisinin maaşında yüzde 17,38'lik artış kesinleşti. Buna Türkiye İstatistik Kurumu'nun çarşamba günü açıklayacağı haziran ayı verileri eklenecek.

SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili. 5 aylık artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da yüzde 22,72. Haziran ayı enflasyonunun etkisiyle bu oran da güncellenecek.

"Memur ve memur emeklisi için yüzde 20 ila 21 bekleniyor"

Memur ve emeklinin temmuzda alacağı maaş zamlarına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şunları kaydetti;

Memur ve memur emeklisinin maaş artışı, hesaplamaya göre toplu sözleşme ile enflasyon farkı göz önünde bulundurulduğu zaman, haziran enflasyon verisinin de eklenmesiyle yüzde 20 ila 21 arasında olması beklenmektedir.

SSK ve Bağkur emeklileri için 6 aylık enflasyon beklentisi, Merkez Bankası beklenti anketleri, haziran ayında genel gidişat göz önünde bulundurulduğu zaman yüzde 25 ila 26 civarında olması tahmin edilmektedir.

Kıdem tazminatı tavan tutarı artacak

Memur ve emekliye verilecek zam oranı pek çok ödeme kalemini de etkileyecek. Sosyal yardım ödemeleri artacak, kıdem tazminatı tavanı değişecek.

Çalışanlar için en önemli güvencelerden biri olan kıdem tazminatı da memur zammından etkilenen kalemlerden. Kıdem tazminatı, kişinin her yıl için çalıştığı süredeki 30 günlük brüt ücreti tutarında veriliyor. Tavan tutarın belirlenmesinde de memur zammı etkili oluyor.

Konuya ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

Aylık artışları memur göstergelerine göre belirlenen çok sayıda kalemi de bu etkileyecek. Memur maaşlarının temmuz ayında artmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı artacak. Bedelli askerlik ücreti yine memur göstergesine göre belirlendiği için artış etkileyecek. Şehit dul yetim aylıkları da bu kapsamda artacak.

Kıdem tazminatı tavan tutarı artacak. Kıdem tazminatının artışı elbetteki aylık artışları artırmıyor ama sistemde şu an da kıdem tazminatı almayan bütün işçileri etkiliyor. Yani 18 milyon işçi olduğunu düşünelim toplumun çok önemli bir kesimini doğrudan etkileyen bir artıştan bahsediyoruz.