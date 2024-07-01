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Türk,İş 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın haziran sonuçlarını açıkladı

TÜRK-İŞ, haziran ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 18 bin 978 lira, yoksulluk sınırını 61 bin 820 lira olarak hesapladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 11:59, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:58
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Türk,İş 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın haziran sonuçlarını açıkladı

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Haziran 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, haziranda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 18 bin 978 lira 77 kuruş oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 61 bin 820 lira 10 kuruş olarak hesaplandı.

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 24 bin 614 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,05 gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 82,96'yı buldu.

- Ortalama meyve kilogram fiyatı 57 lira

Araştırmada yer alan bilgilere göre, haziranda süt, yoğurt, peynir ürünlerinin fiyatında önemli bir değişiklik görülmedi.

Dana ve kuzu eti fiyatları, Kurban Bayramı'nın da etkisiyle bir miktar azaldı. Tavuk eti fiyatında değişim olmadı.

Nohut ve kırmızı mercimek fiyatı 3 lira, kuru fasulye ve yeşil mercimek kilogram fiyatı 5 lira arttı.

Haziran ayında, ortalama sebze kilogram fiyatı 34 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı ise 57 lira olarak hesaplandı.

Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve tereyağı fiyatlarında kısmi artış görülürken, margarin, siyah ve yeşil zeytin fiyatları sabit kaldı.

Çayın fiyatında bir miktar artış, şeker fiyatlarında ise kısmi düşüş tespit edildi.

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