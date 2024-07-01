Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti arttı
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 12:12, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:12
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.
Şifresiz işlem limiti, bugünden itibaren 1500 lira oldu.