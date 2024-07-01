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Erdoğan: Tüm kademelerde gereken adımları atacağız

AK Parti, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek ve yeni bir yol haritası belirlemek için belediye başkanları ile kampa girdi. Kampta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim değerlendirmesine yönelik önemli mesajlar verirken partideki tüm kademelerde gereken adımları atacaklarını dile getirdi. Sandığı suçlama gafletine düşmediklerini de sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir önceki yerel seçimlere kıyasla oy oranları ve belediye sayında oraya çıkan negatif sapmayı gözardı etmiyoruz." diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 14:25, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:27
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Erdoğan: Tüm kademelerde gereken adımları atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

3 seçimin 10 ay arayla gerçekleştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kademede danışmaya ve diyaloğa önem veriyor, ülkemizin ve partimizin gündemindeki konulara ortak akılla çözüm arıyoruz." diyerek seçim değerlendirmelerinin devam ettiğini dile getirdi.

"Bir önceki yerel seçimlere kıyasla oy oranları ve belediye sayında oraya çıkan negatif sapmayı gözardı etmiyoruz." diye konuşan Erdoğan, "Milletimin AK Parti'den talepleri gerçekleşene kadar tüm kademelerde gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Sandığı suçmala gafletine düşmedik." dedi.

Dün akşam Kayseri'deki çocuğa taciz gerginliğine ilişkin de "Vandallıkla sokakları ateşe vermek kabul edilemez." diye konuşan Erdoğan, olayların gerçekleşme nedeninin muhalefetin zehirli söylemleri olduğunu ifade etti.

"ORTAK AKILLA ÇÖZÜM ARIYORUZ"

Cumhuırbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

31 Mart seçimlerinin sonrasında bütün belediye başkanlarımızın katılımıyla tertiplediğimiz toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Son bir yılda 10 ay arayla üst üste 3 seçim geçirdik. Seçim döneminde belediye başkanlarımızla çeşitli vesilelerle bir araya geldik. Ancak AK Parti'nin geniş katılımlı istişare toplantısını seçimler sebebiyle gerçekleştiremedik. Her kademede danışmaya ve diyaloğa önem veriyor, ülkemizin ve partimizin gündemindeki konulara ortak akılla çözüm arıyoruz. AK Partili tüm belediye başkanlarımızla bir araya gelelim istedik. Yerel seçim sonuçlarını sizlerle birlikte masaya yatıralım hem de önümüzdeki dönemde yol haritamızı sizlerin de önerileriyle seçillendirelim dedik.

"30 SENE ÖNCE MİLLETE HİZMET YOLCULUĞUNA BELEDİYELERDEN BAŞLADIK"

Hepinizin bildiği gibi AK Parti'nin hikayesi yerelden genele ilerleyen bir başarı hikayesidir. 30 sene önce millete hizmet yolculuğuna belediyelerden başladık. Örnek karnemizle yeni hedeflere yürüdük. Politikalarımızı önce belediyelerdeki uygulamalarla ortaya koyduk. 2002'de bize iktidar kapısını açan da iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki başarılarımız, gayretlerimizdir. En büyük referans kaynağı yerel yönetimlerdir. Bu gerçek 1994 senesinden beri değişmemiştir. Değişmeyecektir.

AK Parti, tüm dünyanın en yetkin en donanımlı siyasi hareketidir. AK Parti belediyeciliği bugün küresel ölçekte bir marka haline gelmiştir. Şehirlerimizin sorunlarını çözme, geleceğe hazırlama noktasında hiçbir parti AK Partili kadrolarla yarışamaz.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Son seçimlerde muhalefet tamamen ucuz popülizme dayanan bir kampanya yürüttü. Ekonomideki sıkıntıları istismar etti. Hayat pahalılığı altında ezilen insanımızın popülizme kapılmasına engel olamadık.

SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

31 Mart'ta seçim yapılan 1393 belediyenin yüzde 54,6'sını önümüzdeki 5 yıl boyunca Cumhur İttifakı yönetecektir.

Hatay'ın 10 yıllık fetret devrinin sona ermesinden ayrıca mutluluk duyduk.

Bir önceki yerel seçimlere kıyasla oy oranları ve belediye sayında oraya çıkan negatif sapmayı gözardı etmiyoruz. Milletimin AK Parti'den talepleri gerçekleşene kadar tüm kademelerde gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Sandığı suçmala gafletine düşmedik.

Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Emekliye, esnafa, gençlere verilen sözlerin tamamı unutuldu. Ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar. Hizmetlerin tamamında astronomik fiyat artışlarına gittiler. Kendi partilileri bile isyan etmeye başladı. Hizmet etmek yerine bugün enerjilerini bahane bulmaya çalışıyorlar.

Kimsenin hayat tarzına, inancına, tercihlerine karışmadık. El değiştiren belediyelerde eski hastalıklar nüksetmeye başladı. Muhalefet içindeki radikal unsurların da kışkırtmasıyla 28 Şubat dönemini anımsatan uygulamalar yeniden devreye alınmak isteniyor. Buna müsade edilmemeli.

KAYSERİ'DE GERGİN GECE

Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz.

Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı olayların sebeplerinden biri muhalefetin bu zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevezzül edilemesini acizlik olarak görüyoruz.

Ayrımcılık, ötekileştirme nefret diliyle insanları düşmanlaştırmak AK Parti siyasetinde kendine yer bulmamıştır.

BELEDİYE BAŞKANLARINA TAVSİYELER

Başınızı yastığa koyduğunuzda muhasebenizi yapacaksınız. Önümüzdeki 5 sene boyunca bir tek günü bile boş geçirmeyecek, boşa harcamayacak, israf etmeyeceksiniz. Sizlerin milletimizin arasında kimi zaman bir iş makinesinin üzerinde kimi zaman bir şantiyede göreceğiz. Halktan uzak durursanız halk da sizden uzaklaşır. Kapınız ve sofranız halka açık olacak. AK Parti'nin özellikle yerel yönetimdeki kültürümüzü şehirlerinize yansıtacaksınız. Teşkilatımızla iç içe olacaksınız. Teşkilatımızla aranıza mesafe asla ve asla koymayacaksınız. Bizi 22 yıldır milletimizin gözdesi yapan mütevazi ve amatör ruhumuzdur. Biz bu ruhu güçlendirerek bugünlere ulaştık.

Yerelde bir rehavet yaşanırsa, hükümette başarılı olsak da arzu ettiğimiz neticeyi alamayız. Sessiz yığınların çığlıklarına kulak vermek yerine sesi çok çıkanların bizi yönlendirmesine müsade edersek sadece güç kaybı yaşamayız.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Son hazırlıkları yapıyoruz. Sorunu çözeceğiz. Yerel yönetimlere büyük sorumluluk düşecek. Biz de hükümet olarak sizlere gereken desteği sağlayacağız.

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