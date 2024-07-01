Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Türkiye, Avrupa'da birinci oldu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Türkiye, Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk on ülke arasında yer aldı" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 16:31, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 18:07
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından FAO ve Dünya Bankası verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:
"Çiftçilerimizin alın teri, ülkemiz ekonomisine değer katmayı sürdürüyor. FAO ve Dünya Bankası verilerine göre, 2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Türkiye, Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk on ülke arasında yer aldı. Bu başarıda emeği geçen tüm sektör paydaşlarımızı gönülden kutluyorum."