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Büyük devlet memurları mitingi Anıtpark'ta gerçekleşti

Kamu Birliği Konfederasyonu tarafından Ankara Anıtpark'ta "Büyük Devlet Memurları Mitingi" düzenlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 17:10, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 17:44
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Miting, Kamu Birliği Konfederasyonuna bağlı Adalet Sen, Diva Sen, Adil Haber Sen, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası, Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası, Genç Belediye Sendikası, Genç Eğitim Sendikası, Genç Sağlık Sendikasına üye 81 ilden gelen vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

SÖZ MEMUR'da Mitinginde;
" 1+1 sistemi
" 3600 Ek Gösterge
" Memurlara Bayram İkramiyesi
" YHS
" Kamu Aşçıları
" Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği
" 5510 Yasası
" Memura Kira Yardımı
" Promosyon Güncellemesi
" Kamuya Yeni Memur Alımları
" Öğretmenlik Kanunu ve Diğer İş kollarına Meslek kanunları konularına değinildi.
" Yemek ücretli,
" Kamu çalışanlarına gösterilen şiddet

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Kaya: " Memur, insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek istiyor" dedi.

Kamu Birliği Konfederasyonu tarafından Çankaya ilçesinde bulunan Anıtpark'ta "Büyük Devlet Memurları Mitingi" düzenlendi. Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, memurların artık hak ettiğini alması gerektiğini ifade ederek, " Memur, insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek istiyor. Devlet büyüklerimizden ricamız bu meydandaki memurların tepkisi görün, memurların istediği şartlarda, durumlarda isteklerimizin bir an evvel yerine getirilmesidir. Memur kirasını rahatça ödeyebilmeli. Memurlar emekli olduğu halde emekli maaşlarıyla geçinemiyorlar, ek iş yapmak zorunda kalıyorlar. Bizler bundan sonra gelecek arkadaşlarımızın yaşamasını istemiyoruz" diye konuştu.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya konuşmasına; "Bugün tüm memurlar için bir dönüm noktasındayız" sözleriyle başlayarak şu açıklamayı kaydetti; "Bu meydan şahit olsun. Kuruluşu itibariyle 100 bini aşkın üye sayısıyla Türkiye'nin siyasetsiz birinci konfederasyonu Kamu Birliği Konfederasyonudur. Yıllarca sendikacılığı bürokrasi peşkeş çekerek rant elde edenler iyi dinlesin. A partisi ya da b partisi memurun alın teriyle siyasi partilerin arka bahçelerini sulamaya çalışanlar iyi dinlensin. Oyunlarınızı bozmaya, algılarınızı yıkmaya geliyoruz. Orta oyunu misali kurgulanan toplu sözleşme masalarındaki senaryoyu yırtıp atmaya, kamu sendikacılığında kartları yeniden dağıtmaya geliyoruz"

En düşük memur maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması gerektiğini söyleyen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Vergi dilimi yüzde 15'e sabitlenmeli. Ülkenin büyüme oranında hesap edilecek refah payı her yıl başında ücretlere ayrıca yansıtılmalıdır. Bu kapsamda memurların mali haklarını düzenleyen 17 Nisan 2006 tarihi devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar kararı ile 375 sayılı kanun hükmünde kararname ve 2 cetveller sil baştan yeniden düzenlenmeli, özel hizmet tazminatı, ek özel hizmet tazminatı ve yan ödeme puanları artırılmalıdır.

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun kamu çalışanlarının emekli maaş bağlanma oranları arasında büyük mağduriyetler doğurmuştur. 5510 öncesi ve 5510 sonrası kamu çalışanlarının emekli aylığı bağlanma oranlarının eşitlenmesini talep ediyoruz.

Birinci dereceye gelmiş tüm memurlara sınıf ayrımı herhangi bir şart getirmeden 3600 ek gösterge verilmeli. Hiyerarşik düzen çerçevesinde ek göstergeler, tazminat yansıtma oranları artırılmalı, ardışık 2 ek göstergenin tazminat yansıtma oranı arasındaki farklar eşit olmalıdır. Memur ve emeklilerine ocak temmuz ayları ile Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere yılda 4 defa net birer maaş ikramiye verilmelidir."

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