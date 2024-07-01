10 milyon TL haracı reddetti: Kurşun yağmuruna tutuldu
Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda Can Dalton isimli çetenin 10 milyon haraç istediği iddia edilen iş yeri tekrar kurşunlandı. Esenyurt'ta son bir haftada 10 işletmenin kurşunlanıp ardından haraç istendiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Cumartesiyi pazara bağlayan gece Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında yaşandı.
İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda Can Dalton isimli organize suç örgütünün 10
milyon lira haraç isteğini reddettiği için evi ve iş yeri kurşunlanan vatandaşın
iş yeri tekrar kurşunlandı. Cumartesiyi pazara bağlayan gece motosikleti ile
gelen iki şüpheli işletmeye kurşun yağdırdı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası
tarafından görüntülendi. Görüntülerde, gece saatlerinde motosikletiyle gelen
iki kişinin işletmeye defalarca kurşun sıktığı ve çevredeki vatandaşların panik
yaşadığı anlar yer aldı.
Esenyurt'ta son bir haftada 10 iş yeri kurşunlandı
Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta son bir haftada 10 iş yerinin kurşunlandığı ve haraç istendiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.