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'Savaş başlasın' başlıklı videoya Valilikten ilişkin açıklama

Gaziantep Valiliği, sosyal medyada yer alan, bir yabancı uyruklunun "Savaş başlasın." şeklinde ifadeler kullandığı görüntünün 2021'de çekildiğini ve bu kişinin o tarihte sınır dışı edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 19:08, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 20:11
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'Savaş başlasın' başlıklı videoya Valilikten ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, bir yabancı uyruklunun "Savaş başlasın." şeklindeki ifadelerinin bulunduğu videonun yer aldığı, vatandaşların kin ve nefrete sevk edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu videonun eski olduğu ve 2021'de çekildiği emniyet güçlerimizce tespit edilmiştir. Konuşmayı yapan M.M. isimli yabancı uyruklu şahsın ise o dönem ilimizde çalıştığı anlaşılmış ve emniyet güçleri tarafından 2021'de gözaltına alınarak sınır dışı edilmiştir. Vatandaşlarımızın, yetkili kaynaklardan açıklanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemeleri gerekmektedir."

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