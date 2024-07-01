Bursa'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Tezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyor
Tezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyor
Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı
Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı
Sinan Ateş davasına yarın devam edilecek
Sinan Ateş davasına yarın devam edilecek
Büyük devlet memurları mitingi Anıtpark'ta gerçekleşti
Büyük devlet memurları mitingi Anıtpark'ta gerçekleşti
Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı
Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı
Kabine değişikliğinde yeni iddia: O gece, bu gece
Kabine değişikliğinde yeni iddia: O gece, bu gece
Ali Yerlikaya açıkladı: Kayseri'deki olaylarla ilgili 67 kişi gözaltına alındı
Ali Yerlikaya açıkladı: Kayseri'deki olaylarla ilgili 67 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Erdoğan: Tüm kademelerde gereken adımları atacağız
Erdoğan: Tüm kademelerde gereken adımları atacağız
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti arttı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti arttı
Memur ve emeklinin maaş zammı bu hafta netleşecek
Memur ve emeklinin maaş zammı bu hafta netleşecek
AK Parti'nin kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada
AK Parti'nin kampı başladı: Yerel seçim sonuçları masada
Haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Bakan Şimşek: Son aylarda kaynak girişi arttı
Bakan Şimşek: Son aylarda kaynak girişi arttı
Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak
Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak
Muğla'da serinlemek için gölete giren iki çocuk ve anneleri öldü
Muğla'da serinlemek için gölete giren iki çocuk ve anneleri öldü
Fiyatı satıcı değil alıcı belirliyor: Konutta-araçta alıcı 'kral' oldu
Fiyatı satıcı değil alıcı belirliyor: Konutta-araçta alıcı 'kral' oldu
Kaskoda dayatma! Bankadan kaçış yok, istedikleri fiyatı veriyorlar
Kaskoda dayatma! Bankadan kaçış yok, istedikleri fiyatı veriyorlar
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği
Bakan Bayraktar'dan elektrik zammı açıklaması
Bakan Bayraktar'dan elektrik zammı açıklaması
İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı
İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı
İzmir Torbalı'daki patlamanın nedeni belli oldu
İzmir Torbalı'daki patlamanın nedeni belli oldu
Kur korumalı mevduatta vergi istisnası sona eriyor
Kur korumalı mevduatta vergi istisnası sona eriyor
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında: İşte değişecek ödemeler
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında: İşte değişecek ödemeler
Erdoğan'dan temmuzda yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'dan temmuzda yoğun diplomasi trafiği
SGK, geçen yıl 88 bin 455 kişinin sigortalılığını iptal etti
SGK, geçen yıl 88 bin 455 kişinin sigortalılığını iptal etti
Atık şişeni getir alışveriş fişini götür
Atık şişeni getir alışveriş fişini götür
Yüzde 25 uygulaması sona eriyor: Kiralarda TÜFE dönemi
Yüzde 25 uygulaması sona eriyor: Kiralarda TÜFE dönemi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bursa'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, ilde ormanlık alanlara girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2024 19:47, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2024 19:48
Yazdır
Bursa'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Vali Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgedeki sıcaklık değerlerin arttığını ve buna dayalı olarak oluşan olağanüstü hava durumları nedeniyle ilde büyüme olasılığı yüksek orman yangınlarının ortaya çıkabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Ülke ve millet için paha biçilmez değere sahip olan ormanları yangına karşı korumak amacıyla bazı kararlar alındığını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66'ncı maddeleri uyarınca Bursa ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 1 Temmuz-1 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Tabiat ve orman parklarına girişler ile avlanma izin belgesi sahipleri veya av turizmi kapsamında Bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar hariç, ilimizde tüm ormanlık alanlara yetkililerden başkasının girmesine müsaade edilmeyecektir. İlimizdeki piknik, mesire yerleri veya Orman Parkları işleticileri taahhütname ve sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte, bu alanlarda tedbir amacıyla mangal ve benzeri her türlü ateşli piknik yapmak yasaklanmıştır."

Demirtaş, alınan kararlar kapsamında orman çevresinden veya içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın da yasaklandığını ifade ederek, kararlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Orman Kanunu'nun 31 ve 32'nci maddeleri kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Bursa Valiliğinin 28 Haziran 2024 tarihli ekin hasadı kararına ilave olarak orman içindeki ve bitişiğindeki tarlalarda ekin hasadı yapılırken çıkabilecek yangınlara anında müdahale edebilmek için, mahalle muhtarlığına veya biçerdöver sahiplerine traktöre monte edilen ve arazöz vazifesi görebilen pompalı su tankerinin biçerdöverlere eşlik ettirilmesi, hasat yapıldıktan sonra ise tarla sahibi tarafından parsel etrafı en az 10 metre genişliğinde olacak şekilde derin sürüm yapılması sağlanacaktır. Hasat zamanı ve hasattan sonra yapılması gerekenler jandarma, emniyet, orman kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilerek gerekli tedbirler alınacaktır."

Kaymakamlıklar ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin ormanlarda gözetim ve denetimlerini etkin bir şekilde yapacaklarını aktaran Demirtaş, kararın Bursa ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanacağını, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem uygulanacağını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber