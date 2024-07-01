İzmir'deki Seçil Erzan vakasında 2 şüpheli adli kontrolle serbest

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri tarafından yakalanan özel bir banka şubesinde çalışan E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A'nın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler E.Y. ve A.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırdıkları kişi sayısının 10'a, elde ettikleri para miktarının da 300 milyon dolara çıktığı belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şube müdürü Hatice Ö'nün yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğinde tedavisine devam edildiği, bankada da müfettişlerin incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddiasıyla soruşturma başlatmış, 27 Haziran'da 2 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, döviz bürosu sahibi S.Ç'yi Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde yakalamış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hatice Ö'nün ise aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak bir hastaneye başvurduğu belirtilmişti.

Hatice Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı iddia edilmişti. Şüphelilerin 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

Öte yandan, Hatice Ö. ile döviz bürosu sahibi S.Ç'nin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.