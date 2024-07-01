Türk Bayrağına saldırılarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı

Bununla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun 300/1 maddesinde düzenlenen "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, "Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

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