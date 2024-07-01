Kayseri'deki olaylarla ilgili provokatif paylaşım yapan 6 kişi yakalandı

Melikgazi ilçesinde çıkan olaylara ilişkin sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapanlara yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde amcasının 7 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Suriye uyruklu İ.A. (26) tutuklanmış, çocuk koruma altına alınmıştı. İstismar iddiasının ardından kentte çıkan olaylarda 14 emniyet mensubu ile bir itfaiye eri yaralanmış, cinsel istismar iddiası ve sonrasında yaşananlara ilişkin yayın yasağı getirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylarla ilgili 67 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Yerlikaya, olaylar sonrası sosyal medya paylaşımlarının yüzde 68'inin provokatif amaçlı olduğunu, 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.