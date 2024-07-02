2 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları
2 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önündeki yürüyüşe, Madımak önündeki anma programına katılacak, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.
(Sivas/10.00/11.30/12.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda ulaştırma alanında düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
- DEM Parti Meclis Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
(TBMM/15.00/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenecek etkinliklerle anılacak.
SPOR
1- Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turu mücadelesinde A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Leipzig şehrinde yapılacak Türkiye-Avusturya maçını izleyecek.
Günün diğer maçında Romanya ve Hollanda karşı karşıya gelecek.
(Leipzig/22.00/Münih/19.00)
2- Basketbolda FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, sürüyor. Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Arjantin ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları 1. tur mücadelesiyle sürecek.
(Londra)