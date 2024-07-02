Ümit Özdağ: Hiçbir Türk evladı provokasyona gelmesin

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Suriye'deki olaylara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusunun kontrolündeki bölgelerde başlayan olayların sebebinin Kayseri'de yaşanan olay olmadığına dikkat çeken Ümit Özdağ "Geçen hafta El bab'ı Halep'e bağlayan yol üzerinde rejim görüşmeler ve anlaşmalar sonucu ticaret ve ulaşım amaçlı Ebu El Sendin kapısının açılması ve rejim ile başlayan ticaret ÖSO ve yerel halk son derece rahatsız oldu. Ancak ÖSO'nun büyük kısmı TSK'nın yanında yer aldı ve bugün Türk birliklerine saldıranlara ateş açtı." dedi.

Olayların sebebinin Türkiye ve Esad rejimi arasında başlayan görüşmeler ve açılan ticaret kapısı olduğunu belirten Özdağ, yaşanan yumuşamaya Rusya'nın da destek verdiğini ancak bazı çetelerin durumu kabullenemediğini belirtti.

Ümit Özdağ, olayları çıkaranların Türkiye'nin Esed rejim ile yapmaya başladığı görüşmelerin önünü kesmeyi ve PYD devleti projesini devam ettirmeyi amaçladığına dikkat çekti. Özdağ "Bana gelen bilgilere göre güvenlik güçlerimiz Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye saldıran çete bozuntularına gereken her türlü cevabı veriyor ve vermeye de devam edecektir.Ordumuz Suriye'nin kuzeyinde bir provokasyon ile karşı karşıya iken Türkiye'de sokaklarda Suriyeli sığınmacı sorununu öfke ve kin ile sözde çözmeye çalışmak ülkemize yapılan büyük bir kötülük olacaktır." dedi.