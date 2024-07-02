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Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir. Hangi bahaneyle olursa olsun bu çizginin aşılmasına, çiğnenmesine eyvallah demeyeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 19:58, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 20:33
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Erdoğan: Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son erdi. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Yeni kabine üyelerimizi kutluyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını yürütecek Murat Kurum kardeşimiz ile Sağlık Bakanlığını yürütecek Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hocamıza yeni vazifelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görevden affını isteyen ve bu talepleri şahısımızca kabul edilen Mehmet Özhaeski kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize de emekleri, fedakarlıkları ve milletimize yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum."

"Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mız ile yeşil vatanı 7 gün 24 saat izliyoruz. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz"

"(Çiftçilere tarım desteği) 2024 yılında şu ana kadar 56 milyar lira destek ödemesi yaptık. Yıl sonuna kadar bu rakam 91,5 milyar liraya çıkacak"

"Çiftçimizin mağdur edilmesine müsaade etmeyiz. Sicili bozuk olanların, eli öpülesi çiftçilerimizi istismar ederek siyasi rant devşirmesine izin vermeyiz"

"(İsrail'in) Lübnan'a yönelik saldırıların, tehdit dilinin artması, bölgemizin geleceği adına bizi ciddi manada endişelendirmektedir"

"Netanyahu yönetimi altındaki İsrail saldırganlığı durdurulmadıkça Türkiye dahil bölgemizdeki hiçbir devlet kendini emniyette hissedemez"

"Dış politikada da sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa görüşmekten imtina etmeyiz"

"(Suriye ile görüşme adımları) Güçlü bir Suriye görmek istiyoruz. Biz ayrılıkları derinleştirme yerine ortak paydayı büyütmenin derdindeyiz. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa geçmişte olduğu gibi görüşmekten imtina etmeyiz."

"Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir. Hangi bahaneyle olursa olsun bu çizginin aşılmasına, çiğnenmesine eyvallah demeyeceğiz"

"Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi, ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz"

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