Kalkan-25 operasyonlarında 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen KALKAN-25 operasyonlarında, 100 operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan 149 göçmen kaçakçısı organizatöründen 42'si tutuklandı. 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 09:19, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:20
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftadır yurt genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen KALKAN-25 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.
Yerlikaya, provokatörlere izin vermeyeceklerini söyleyerek, "Milli menfaatlerimiz doğrultusunda; kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" dedi.