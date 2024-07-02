İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 11 gözaltı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların ikametlerindeki aramalarda silah, örgütsel yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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