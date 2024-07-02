Dolar 32,91 TL'ye yükseldi
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 32,91 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 18:16, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 18:30
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|32,6920
|32,6930
|32,9170
|32,9180
|Avro
|35,1690
|35,1700
|35,0110
|35,0120
|Sterlin
|41,4350
|41,4590
|41,3410
|41,3500
|İsviçre frangı
|36,2310
|36,2450
|36,0800
|36,0890
|ANKARA
|ABD doları
|32,6620
|32,7420
|32,8870
|32,9670
|Avro
|35,1290
|35,2090
|34,9710
|35,0510
|Sterlin
|41,3750
|41,5850
|41,2810
|41,4910