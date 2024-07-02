Dolar 32,91 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 32,6920 32,6930 32,9170 32,9180 Avro 35,1690 35,1700 35,0110 35,0120 Sterlin 41,4350 41,4590 41,3410 41,3500 İsviçre frangı 36,2310 36,2450 36,0800 36,0890 ANKARA ABD doları 32,6620 32,7420 32,8870 32,9670 Avro 35,1290 35,2090 34,9710 35,0510 Sterlin 41,3750 41,5850 41,2810 41,4910