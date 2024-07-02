Yeni Sağlık Bakanı irticalen konuştu: Allah bizi mahcup etmesin

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görevden affını isteyen ve 6 yıldır görevde olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlı atandı.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından kurulan kabinede yer alan ilk isimlerdendi.

Özellikle pandemi döneminde üstlendiği görevle kamuoyunun en fazla dikkati çeken bakanlarındandı.

Bugün ise Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Koca, görevini Memişoğlu'na devretti.

"BENİM DÖNEMİM ACI VE SARSICI OLAYLARIN DÖNEMİ OLDU"

Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle:

Bu bir veda konuşması değil, insanımıza mesuliyetim sürecek.

Bu imkanı bana veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Duruşu, düşüncesi her ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı kuşatacak hizmet anlayışımızı benimsedim. Prensip olarak zamanında verilmiş cesur kararların gereklerini yapmaya çalıştık. Şehir hastaneleri konusundaki çaba bunlar arasındadır.

10 Temmuz 2018'de göreve geldim. Görevime bazı ilkelerle geldim. Sağlık Bakanlarımız işlerini adeta bir hekim gibi göze çarpmadan yapan kişilerdi. Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu. Elazığ depremi acısını yaşadık. 11 Mart 2020 günü Covid-19 küresel salgını izledi. Kahramanmaraş depremleri büyük travma oldu. Bu 3 olayda ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimizin bu sınavları başarıyla verdiğini inanıyorum.

Beyaz reformun sonuçlarıyla sağlıkta şiddet sorununu önemli oranda çözdük. Sağlık çalışanlarına daha iyi şartlarda hizmet hakkı sağladık. Özlük haklarında emekliliklerini de kapsayacak şekilde önemli iyileştirmeler yaptık. Uzman hekim ihtiyacımıız büyük bir oranda karşılayacak sistemi kurduk.

Bu emaneti şimdi size devrediyorum. Ülkemizi aşı konusunda dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracak olan yeni projeyi size devrediyorum.

"HEM HASTA HEM ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÖNCELİKLERİMİZDE"

Memişoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Öncelikli olarak Bakanlık görevini devralırken bu ulvi görevi bize layık görev Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederek başlamak istiyorum. Türkiye son 22 senede sağlıkta büyük bir gelişim ve devrim niteliğinden başarıya imza attı.

Özellikle hizmet konusunda özverili çalışan sağlık çalışanları arkadaşlarıma minnetlerimi arz etmek istiyorum. Hem hasta memnuniyeti hem de çalışan memnuniyeti önceliklerimizde. Türkiye bugün sağlık hizmetinde dünyanın sayılı ülkeleri haline gelmiştir. Türkiye'nin artık bundan sonraki en büyük hedeflerinden bir tanesinin sadece sağlık hizmetini sunmak değil sağlık teknolojisini üretmek ve bu konudaki dünyanın lider ülkelerinden olmak hedefindedir.