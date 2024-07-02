Altının kilogram fiyatı 2 milyon 420 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 420 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 465 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,7 azalışla 2 milyon 420 bin lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 485 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 574 milyon 205 bin 212,51 lira, işlem miktarı ise 1.053,70 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 702 milyon 467 bin 322,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Akbank ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: