Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist hale getirildi.