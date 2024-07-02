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Güvenlik kaynaklarından Suriye'nin kuzeyindeki olaylara ilişkin açıklama

Türkiye'nin bazı kentlerinde ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde yaşananlar Ankara'nın yakın takibinde. Güvenlik kaynaklarından Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Provokatif eylemlerde bulunan kişiler yakalandı, gerekli işlemler yapıldı." denildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 11:08, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:10
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Güvenlik kaynaklarından Suriye'nin kuzeyindeki olaylara ilişkin açıklama

Kayseri'de Suriyeli bir kişinin, küçük bir çocuğa tacizde bulunmasının ardından önce Kayseri'de başlayan ardından Suriye'nin kuzeyinde devam eden olaylar Ankara tarafından yakından takip ediliyor.

Güvenlik kaynakları dün yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde gece saatlerinde olaylar yaşandığını anımsatan kaynaklar, Suriye tarafında da Türklere karşı eylemler yapıldığını bildirdi.

"GEREKLİ MÜDAHALE YAPILDI"

Kaynaklar, Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet güçleri tarafından hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde olayların yakından takip edildiğini belirterek, gerekli müdahalenin yapıldığını bildirdi.

"OLAYLARI KIZIŞTIRAN HER KİŞİ TESPİT EDİLDİ"

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye'nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişiler ve eylemlerde yer alanlar yakalanmış, bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Eylemlere karışan ve olayları kızıştıran her kişi tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılmasına devam edilmektedir." denildi.

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