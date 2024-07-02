Konya'da otomobil römorka çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde otomobilin römorka çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 12:00, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:55
Sabri A. (71) idaresindeki 07 AFK 73 plakalı otomobil, Aşağı Mahallesi Akşehir Caddesi'nde önünde seyreden A.G'nin kullandığı 06 PMU 52 plakalı traktöre takılı römorka çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Ayhan Sayın (33) ve Harun A. (38) yaralandı.
Bölgeye yönlendirilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sayın ile Sabri A, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan Sayın, yolda hayatını kaybetti.
Traktör sürücüsü A.G, gözaltına alındı.