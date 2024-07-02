Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı.

Özhaseki: Giderken başınızın dik olması çok önemli

Mehmet Özhaseki, "Benim bıraktığım işleri kardeşim tamamlayacaktır. Değerli kardeşime Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum. Şeferli bir görevi ifa etmeye çalıştım. Bilgim birikimim çabam ne kadarsa hepsini vermeye çalıştım. Giderken başınızın dik olması çok önemli. Elbette biz kanunlara karşı sorumluyuz hesap vereceğiz. Yapmış olduğum hizmetlerden sonra vicdanen huzurluyum. Kutsal bir görev bu. Sayın Kurum kardeşim inşallah bunu başaracaktır" dedi.

Kurum: Aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz

Görevi devralan Murat Kurum ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Görevi yeniden bana tevdi ettiren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Vatandaşlarımıza aziz milletimize sözlerimizi tutmaya gayret edeceğiz. 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında her türlü gayreti göstereceğiz. 11 ilimizde afetten etkilenen kardeşlerimize evlerini bir an önce teslim etme arzusu isteği ile tüm ekibimizle sayın Bakanımızdan devir aldığımız görevi inşallah layıkıyla yapıp vatandaşlarımıza aziz milletimize sözlerimizi tutmaya gayret göstereceğiz"

Karar Resmi Gazete'de

Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sağlık sorunları nedeniyle görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum getirildi.

Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.