Edirne'de buğday yüklü römorka çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Edirne'de buğday yüklü römorka çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL'yi Kaçırmayın!
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL'yi Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, bilgi kirliliğinden uzak durmalı
RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, bilgi kirliliğinden uzak durmalı
Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı
Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı
DMM'den 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim
İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu
İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu belli oldu
Cevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Cevdet Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında arttı
Güvenlik kaynaklarından Suriye'nin kuzeyindeki olaylara ilişkin açıklama
Güvenlik kaynaklarından Suriye'nin kuzeyindeki olaylara ilişkin açıklama
Yeni Sağlık Bakanı irticalen konuştu: Allah bizi mahcup etmesin
Yeni Sağlık Bakanı irticalen konuştu: Allah bizi mahcup etmesin
Akaryakıtta usulsüz faturayı bitirecek sistem gelecek yıl zorunlu olacak
Akaryakıtta usulsüz faturayı bitirecek sistem gelecek yıl zorunlu olacak
Mülki İdare Amirleri yönetmeliğinde 5 ilçenin sınıfı değişti
Mülki İdare Amirleri yönetmeliğinde 5 ilçenin sınıfı değişti
LPG'ye zam geldi
LPG'ye zam geldi
Kamuda tasarrufa uymayana ne ceza verilecek? İşte detaylar
Kamuda tasarrufa uymayana ne ceza verilecek? İşte detaylar
AK Parti genel merkezi bir dizi uyarılarda bulundu
AK Parti genel merkezi bir dizi uyarılarda bulundu
Milyonların gözü Kabine toplantısında! İşte masadaki kritik konular
Milyonların gözü Kabine toplantısında! İşte masadaki kritik konular
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın netleşecek
Memur ve emeklinin maaş zammı yarın netleşecek
Bakan Özhaseki, görevden affını istedi
Bakan Özhaseki, görevden affını istedi
Türk Bayrağına saldırılarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı
Türk Bayrağına saldırılarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı
'İstihdam açısından öne çıkan alanlarda yeni programlar açıyoruz'
'İstihdam açısından öne çıkan alanlarda yeni programlar açıyoruz'
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama
Tezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyor
Tezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyor
Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı
Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı
Sinan Ateş davasına yarın devam edilecek
Sinan Ateş davasına yarın devam edilecek
Büyük devlet memurları mitingi Anıtpark'ta gerçekleşti
Büyük devlet memurları mitingi Anıtpark'ta gerçekleşti
Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı
Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı
Kabine değişikliğinde yeni iddia: O gece, bu gece
Kabine değişikliğinde yeni iddia: O gece, bu gece
Ali Yerlikaya açıkladı: Kayseri'deki olaylarla ilgili 67 kişi gözaltına alındı
Ali Yerlikaya açıkladı: Kayseri'deki olaylarla ilgili 67 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

DMM'den 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir televizyon programında öne sürülen, Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu ve KDV ile Emlak Vergisi vermediklerine ilişkin iddianın doğru olmadığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 13:25, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:11
Yazdır
DMM'den 'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "bir televizyon programında ortaya atılan, 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/emlak vergisi vermiyorlar' iddiasının doğru olmadığı" ifade edildi.

"Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur" bilgisi verilen açıklamada, vergi denetimlerinin ilgili birimler tarafından düzenli olarak yapıldığı vurgulandı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber