Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahıs gözaltına alındı

Vatandaşlara seslenen Yerlikaya, "Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir." dedi.

Yasa dışı yollara başvurulara gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahsın gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, gözaltına alınan şahıslardan 285'inin göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan adli kaydı olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'de meydana gelen çirkin olay sonrası ülke genelinde bazı şehirlerde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirildiğini belirtti.

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