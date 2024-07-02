Zam ve tazminat kararnamesindeki değişiklikler ne anlama geliyor?

2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazetede Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2024 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar yayınlanmış olup aşağıdaki tabloda söz konusu Kararda yapılan düzenlemelerin detaylarına yer verilmektedir.

