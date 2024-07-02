MİT ve Jandarmadan ortak operasyon: PKK'nın kadın sorumlusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor.

MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu, PKK/KCK İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç Vatandaşı Zozan Baransson'ı Mardin Nusaybin'de yakaladı.

Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde uzun süredir takip edilen Baransson gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

PKK/KCK tarafından İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Baransson, gözaltı sürecinde PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri inkar etti.