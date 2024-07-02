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Kayseri'deki olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personeli yaralandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 16:14, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 16:45
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Kayseri'deki olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personeli yaralandı

Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

30 Haziran'da başlayan toplumsal olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Olaylara karışanlarla ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir. Video inceleme ve şüpheli tespit çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaparak, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçunu işlediği tespit edilen kişiler gözaltına alınmaktadır. Şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Değerli Kayserili hemşehrilerimiz geçmişten bugüne ülkemizin güvenlik ve bekası noktasında adeta bir sigorta şehir olan Kayseri'mizin kıymetli vatandaşlarının maksatlı çevrelerin başlattığı provokatif eylemlerin içerisinde yer alarak güvenlik güçlerimize zorluk çıkarmasına ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmalarına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın itidalli davranarak hiçbir menfur eylemin içinde bulunmamalarını önemle rica ederiz."

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