Kayseri'de provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinası çıktı
Kayseri'de yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına ve araçlarına zarar veren provokatörleri kamyonlar mahalle aralarına taşıyan şahıs yakalandı. Şahsın 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 20:49, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 20:51
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına, araçlarına ve ikametlerine zarar vermek isteyen şahısları mahalle aralarına kamyonla taşıyan Z.Y.'nin (19) aracı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Z.Y. yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.
Suç makinası çıktı
Ekipler tarafından yakalanan Z.Y.'nin 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması', 'Kasten Yaralama', 'Tehdit-Hakaret' ve 'Reşit Olmayanla Cinsel İlişki' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.