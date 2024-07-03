Gözaltına alınan Batuhan Çolak serbest bırakıldı
Sosyal medya paylaşımıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gözaltına alınan "Aykırı" adlı medya platformunun yöneticisi Batuhan Çolak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 20:18, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 20:14
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, X sosyal paylaşım platformunda Aykırı@aykiricomtr rumuzlu hesap kullanıcısı tarafından yapılan "Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!" şeklindeki paylaşım üzerine dün gözaltına alınan Batuhan Çolak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Çolak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade veren Çolak, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Çolak, hakimlikteki işlemlerinin ardından haftada bir polis merkezine imza vermeyi içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.