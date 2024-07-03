Gözaltına alınan Batuhan Çolak serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, X sosyal paylaşım platformunda Aykırı@aykiricomtr rumuzlu hesap kullanıcısı tarafından yapılan "Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!" şeklindeki paylaşım üzerine dün gözaltına alınan Batuhan Çolak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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