Babaannesini yaralayıp üvey dedesini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı babaannesi A.Y. (72) ve dini nikahla yaşadığı Necmettin Eşsiz'i (74) öldüren E.Y. (18) ile şüpheli yakınları M.Y, M.Y, ve E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinayet zanlısı A.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ikamette dün, E.Y. ile babaannesi A.Y. ve dini nikahla yaşadığı Necmettin Eşsiz arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.Y, Necmettin Eşsiz ve kendilerini ayırmaya çalışan babaannesi A.Y'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçmış, Eşsiz, olay yerinde hayatını kaybetmiş, A.Y. ise Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Zanlı E.Y, olayın ardından polis merkezine giderek teslim olmuş, yakınlarından 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.