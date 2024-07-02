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Otomotivde en çok satan marka ve modeller belli oldu

Sıfır otomobil satışları kampanyaların da etkisiyle haziran ayında 100 bini geçerken, Türkiye'de en çok satan marka ve modeller de belli oldu. İlk altı ayda Fiat Egea Sedan en yüksek pazar payına ulaşırken, uygun fiyatlı ve donanımlı araçlarıyla dikkat çeken Chery altı ayda 34 binden fazla araç sattı. Fiat'ın satışları yüzde 37,95 düşerken, Chery'deki artış tam yüzde 253 oldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 23:00, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 23:00
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Otomotivde en çok satan marka ve modeller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, yılın ilk altı ayı ve hazirana ilişkin otomotiv satış verilerini açıkladı. Buna göre haziranda otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 azalarak 106 bin 238 oldu. Otomobil satışları da aynı döneme göre yüzde 3,6 azalarak 87 bin 858 adete geriledi. Ocak-haziran döneminde ise toplam satışlar 577 bin 981 oldu.

Türkiye'de en çok satan araç markaları

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre ocak - haziran tarihlerinde en çok satan marka Renault olurken, geçen yılı aynı dönemine göre satışlarını yüzde 9,74 artırdığı görüldü.

Türkiye'de sıkça tercih edilen Fiat markası ise geçen yılın ilk ayında ayında 70 bin araç satarken, bu yıl yüzde 37,95 düşüşle 43 bine kadar geriledi. Yılın sürpriz markası ise Chery oldu. Çinli üretici, geçen yıla göre satışlarını yüzde 253 artırarak 34 bin 501 araç sattı.

En çok satan model hangisi?

Ocak - haziran döneminde en çok satan model Fiat Egea Sedan olurken, bunu Renault grubundan Clio ve Megane Seda takip etti. Toyota Corolla dördüncü sırada yer alırken, ilk 10'da Chery'nin Tiggo 8 Pro ve Tiggo 7 Pro modellerinin bulunması dikkat çekti.

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