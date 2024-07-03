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3 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

3 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 00:00, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 00:02
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3 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gideceği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Devlet Başkanları onuruna vereceği gayriresmi akşam yemeğine iştirak edecek.

(Astana)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır'ı kabul edecek.

(TBMM/13.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Galata Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

3- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda ulaştırma alanında düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30/09.15/14.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanlığı haziran ayı dış ticaret rakamlarını duyuracak.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayına ilişkin ihracat rakamlarını duyuracak.

(İstanbul/11.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Londra)

2- Basketbolda Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları yapılacak.

(İstanbul)

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