Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Kazakistan ve Azerbaycan ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 07:39, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 07:36
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3-4 Temmuz'da Kazakistan Cumhuriyeti'ne, 6 Temmuz'da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.