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Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki

Kamuoyunun gündemindeki Sinan Ateş davasının ikinci günü gergin geçti. Davaya katılma talebi reddedilen MHP'den tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, neden davaya katılmak istediklerini açıkladı. Yıldız, "Saklayacak bir şeyimiz yok" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 07:59, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 08:07
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Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepki

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Sinan Ateş davasına katılma talebi reddedilen MHP, neden davaya katılma talebinde bulunulduğunu gazetemize açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin söz konusu suçtan zarar gördüğünü belirterek, zarar görenlerin, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 237. maddesi uyarınca kovuşturmanın her aşamasında davaya katılabilmesinin hüküm altına alındığını hatırlattı.

İki avukat ile duruşmayı takip ettiklerini belirten Yıldız, MHP'nin davaya katılma talebinin mahkeme tarafından reddedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ifade ederek "Mahkemeye sunulan dilekçede 17 aydır MHP'ye iftira ve isnatta bulunanların tek tek isimleri yer alıyor. Bu 154 kişinin dinlenmesini, kimin elinde ne varsa mahkemeye getirmesini ve açıklamasını istedik. MHP'nin bu konuda saklayacağı bir şey yok. Televizyonlarda, sosyal medyada mahkemeler kurarak gerçekler bulunmaz. Gerçekler, adliyelerde, duruşma salonlarında açığa çıkar" dedi.

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı Cem Kaya ise "Başından beri MHP'nin tüzel kişiliği, Ülkü Ocakları ve Cumhur İttifakı hedef halinde. MHP'nin talebinin kabul edilmesi gerekiyordu" diye konuştu.

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