Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan yangın

Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki 4 katlı binanın 4. katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler giderek yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay sonrası binada maddi hasar oluştu.