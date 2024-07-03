Esenyurt'ta 4 katlı binada korkutan yangın
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binanın 4. katında yangın çıktı. Alev alev yanan bina itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binada hasar oluştu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 08:10, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 08:12
Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki 4 katlı binanın 4. katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler giderek yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay sonrası binada maddi hasar oluştu.